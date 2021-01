Borgmester: Beboere var ikke i fare

Det var ikke en tilfældighed, at plejecenter Præstevænget i Nykøbing i sidste uge blev valgt som vaccinationssted for godt 150 ældre hjemmeboende borgere.

- Det er Region Sjælland, som står for vaccinerne, men vi har da fra kommunens side også spurgt ind til, hvorfor man vælger et plejecenter, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

-Præstevænget har de bedste adgangsforhold. De borgere som blev vaccineret i denne omgang, er ældre over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp i deres hjem fra hjemmeplejen. Mange af dem går med rollator eller sidder i kørestol, og det er Præstevænget indrettet til. Beboerne på præstevænget blev isoleret fra vaccinationsområdet, så de ikke var i fare for at blive smittet, siger Thomas Adelskov.

- Der bliver fundet et andet sted, hvor borgerne selv skal sørge for at bestille tid og sørge for transporten til og fra vaccinationsstedet, siger Thomas Adelskov.