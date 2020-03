Borgmester: Aflyser større kommunale arrangementer

Det kan få konsekvenser for arrangementer i Odsherred Kommune, at statsminister Mette Frederiksen på pressemøde fredag meddelte, at myndighederne, for at begrænse udbredelsen af corona-virus, opfordrer til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.