Borgerservice snart kun med tidsbestilling

Odsherred - 18. april 2018 kl. 07:01 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at koste Odsherred Kommune 350.000 kroner det første år, men fra maj er det planen, at der skal indføres tidsbestilling til alle former for borgerbetjening i Odsherred Kommune. Det fremgår af et oplæg til politikerne i økonomiudvalget.

Pengene skal bruges til indkøb af et tidsbestillingssystem, der koster 250.000 kr. Det resterende beløb skal dække driften, og pengene er fundet.

I løbet af efteråret 2017 har den kommunale administration været på »fisketur« blandt medarbejderne. Målet var at få forslag til, hvordan kommunen kan åbne mere op over for borgerne give borgerne en større fornemmelse af kommunen som et tilgængeligt sted.

Senest har direktionen drøftet, om der skal indføres en fire-dages arbejdsuge i bytte for udvidet åbningstider for borgerkontakt på udvalgte ugedage.

Særligt i borgerservice har der været problemer med at få enderne til at hænge sammen, og når center for job og ydelser i slutningen af året flytter ind på rådhuset i Højby, bliver der så meget rift om mødelokalerne, at det i sig selv giver et argument for tidsbestilling.

Administrationen slår fast, at erfaringer fra andre kommuner viser, at tidsbestilling giver noget nær 100 procents borgertilfredshed.