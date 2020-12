Leder af Odsherreds biblioteker, kulturhuse og borgerservice, Jesper Bertelsen, mener, at det ikke er borgerservice-personalets opgave at være corona-politibetjente. Foto: Stefan Andreasen

Borgerservice-leder: Vi skal ikke være politibetjente

Med den delvise nedlukning af Storkøbenhavn og andre sjællandske kommuner - blandt andet lukkede skoler, biografer, restauranter, fitness-centre og biblioteker - er det forventeligt, at der vil blive stort rykind i Odsherreds sommerhuse i december - det fik på mandagens pressemøde Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til at opfordre sommerhusgæster til at tage hjemkommunens restriktioner med sig, når man bevæger sig rundt i Odsherred.