Både unge og voksne i Asnæs fik muligheden for at stemme på favoritprojekt i byen. Foto: Marianne Nielsen

Borgerne valgte plænerne i Asnæs-projekt

I forslaget til nye måeder at bruge plænen foran svømmehallen på, er blandt andet en open-air biograf, mens ønskerne for plænen foran biblioteket handler om at revitalisere arealet med plads til aktiviteter, kultur og leg Foruden de to plæner, som styregruppen nu arbejder videre med kunne man også stemme på Byens Bakke, der traditionelt er samlingspunkt for unge, der gerne vil feste. Den fik dog kun stemmer nok til en trejdeplads og ryger dermed i idékataloget sammen med udviklingen af området overfor stationen.