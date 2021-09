Borgerne skal have adgang til de politiske udvalg

Odsherred Kommunes Radikale viceborgmester, Thomas Nicolaisen, fik opbakning til et forslag om borgerfremmøde i de politiske fagudvalg.

Odsherred - 08. september 2021 kl. 07:00 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Inden der træffes politiske beslutninger i byrådets fagudvalg, bør borgerne have mulighed for at få foretræde.

Det ønske havde den radikale viceborgmester, Thomas Nicolaisen, på tirsdagens byrådsmøde.

Viceborgmesteren mener, at særligt fredningssagen fra Skamlebæksletten viste, hvor galt det kan gå, når borgere ikke fører sig hørt, sendt til byrådet, og det var et enstemmigt byråd, der besluttede, at lade den kommunale administration komme med modeller til, hvordan det i praksis kan lade sig gøre.

Vagn Ytte Larsen (S) støttede forslaget, men advarede imod, at det kan slide et udvalg sønder og sammen med for mange borgerhenvendelser, hvilket Niels Nicolaisen (V) var enig i, og Julie Jacobsen (DF) havde svært ved at se, hvordan forslaget skulle håndteres i praksis.

Til gengæld var der fuld opbakning til forslaget fra Helge Fredslund (Nyt Odsherred), der kaldte forslaget »forfriskende,« og en god styrkelse af den demokratiske proces.

Helt på linje var både Clark Pratt (Enhedslisten) og Arne Mikkelsen (SF), der begge støttede forslaget.

Borgmester Thomas Adelskov (S) konkluderede, at hele byrådet står bag et ønske om at undersøge, hvilke mulige modeller, der ville kunne anvendes, hvis det kommende byråd vælger at implementere forslaget i styrelsesvedtægten.