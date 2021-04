Lone Guldager markerer butikkens tre års fødselsdag i denne uge. Foto: Preben Moth

Borgerne oplevede de dårlige sko

Odsherred - 18. april 2021 kl. 16:12 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

- Vi var enormt glade for at kunne åbne butikken igen 1. marts efter nedlukningen og endnu gladere for, at folk også vil skobutikken.

Det siger Lone Guldager, der åbnede Guldager Sko for tre år siden.

Under nedlukningen blev der gået tur som nærmest aldrig før, så de der plejede at gå tur fandt pludselig ud af, at de ikke mere havde skoven for sig selv.

- Der var også en del, der fandt ud af, at de faktisk havde dårlige sko, der gav ømme fødder, og så er det jo dejligt at kunne hjælpe med en god travesko, siger Lone Guldager.

Endnu er der koldt i denne tid, men rådet fra skobutikken er, at det kan løses ved at gå lidt hurtigere, og skulle skoene blive slidt lidt hurtigere, så er der som allerede nævnt råd for det.