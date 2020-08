Borgerne i Egebjerg vil have ren besked

Ingen fik information om røgen var giftig, og i det hele tager er formanden for Egebjerg Bylaug, Lena Fauerschou, solidt frustreret over, at der igennem en del år har været bekymringer og problemer med de virksomheder, der har slået bo på Egebjerg Hovedade 27.

Først for at ville omdanne brugte bildæk, som stadig ligger i tonsvis langs fabriksbygningerne, og nu, for at omskabe plastaffald til rene olieprodukter.