Se billedserie En fredningssag af Skamlebæksletten indledes samtidig med , at gammel fredning af Veddinge Bakker skal fornys. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Borgermøde:Naturværdier skal sikres gennem fredning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgermøde:Naturværdier skal sikres gennem fredning

Odsherred - 03. november 2020 kl. 20:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

En fornyelse af fredningen af Veddinge Bakker og en fredning af Skamlebæk-sletten er en nødvendighed. De omkringliggende arealer er en kerneværdi i Geopark Odsherred. Og vi vil også sikre offentligheden en bedre adgang til hele området.

Sådan lød det fra borgmester Thomas Adelskov (S), da han tirsdag aften indledte et virtuelt borgermøde om fredningen, som ifølge forslaget bliver udvidet med 82 hektar, så den kommer til at omfatte i alt 468 hektar.

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening (DN), og Odsherred Kommune bakker op om initiativet. Birgitte Ingrisch, fredningsleder i DN, fortalte, at formålet med fredningen af Veddinge Bakker i 1965 var at forhindre sommerhusbebyggelse, men fredningen har ikke understøttet naturudviklingen og skal derfor fornys. Hovedfokus vil være at bevare og udvikle naturværdierne, særligt omkring Disbjerg og Skamlebæk- sletten, gennem naturpleje.

Birgitte Ingrisch understregede vigtigheden af et allerede udstedt §34-forbud, der forhindrer opdyrkning og anden jordbehandling, som strider mod en planlagt fredning. Fredningen skal blandt andet sikre, at den nedlagte radiostation så vidt muligt anvendes til formål, der understøtter formålet med fredningen, for eksempel naturformidling. Hun oplyste, at en fredningssag kan tage adskillige år. Den skal behandles i Fredningsnævnet, og lodsejere skal også høres. En afgørelse kan efterfølgende påklages.

- Og det bliver den slags næsten altid. Med vished havner denne sag også i Miljø-og Fødevareklagenævnet. Herefter kan en lodsejere gå til domstolene, så der bliver masser af muligheder for lodsejeren at blive hørt, sagde Birgitte Ingrisch.

Jan F. Rasmussen fra Afdeling for Natur og Vand fortalte nærmere om naturen i området, herunder de sjældne arter, særligt insekter, og Natura 2000-planerne. Det vides endnu ikke, hvad fredningen vil koste kommunen. Under debatten var der mulighed for at stille spørgsmål via chat.