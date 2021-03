Borgerlisten blev aldrig rigtig stor

I 1990'erne havde Trundholm-Listen en vis succes som borgernes tværpolitiske udtryk ved kommunalvalgene. Steen Friis opnåede valg i flere omgange for listen, og den meget samtalende arbejdsform, der herskede i kommunalbestyrelsen, passede Steen Friis udmærket. I 2004 skiftede listen navn til Odsherred-Listen, så man var klar til at stille op i den nye storkommune, hvor der skulle være valg i november 2005. Selv om man gik sammen med lokallisten i Dragsholm, så opnåede man ikke valg til byrådet i 2005, da kun 368 stemte på listen. Og 2,1 procent rakte ikke for listens spidskandidat, Steen Friis.

Odsherred-Listen vil opløse sig og i stedet indgå i det nye initiativ Nyt Odsherred. Dermed er der også sat punktum for et lille kapitel i den lokale politiske historie.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her