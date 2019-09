Borgerlige miljø-synspunkter

- Der bliver talt meget, men gjort for lidt. Der er flere lavt hængende frugter at plukke. De er de bittesmå ting, som når jeg er til møde på rådhuset, så får man serveret noget på paptallerkner. Jeg deltager i et kommunalt nævn, hvor jeg får kørepenge. Jeg skal bare skrive under, hvis jeg tager bilen, men tager jeg toget, så er det en større procedure. Tænk, hvis det var toget, der var standard, så man bare skulle sætte et flueben dér, og man så skulle gøre det lidt mere indviklet, hvis man tog bilen. Der skal naturligvis større ting til, men signalværdien er vi ikke ret gode til i Odsherred, siger Ulla Margrethe Hansen, som er sikker på, at det er vanetænkning, der blokkerer for de små, nemme løsninger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her