Helge Fredslund havde bedt økonomiudvalget om at drøfte, hvad der kan gøres for at sikre en bedre kommunikation med borgerne.

Borgerkommunikationen må vente

Et problem i dag, mener Venstrepolitikeren, der slår fast, at han får mange henvendelser fra borgere, som oplever, at det er svært eller umuligt at komme i kontakt med kommunens ansatte.