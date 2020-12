Se billedserie Først blev Fritidsborgers populære nytårskur med kram og nytårsskål i Aksen erstattet af en coronavenlig nytårs-gåtur rundt i Asnæs, men også den alternative nytårskur er nu udskudt. Foto: Mik Foto: Mik

Borgerforening må udskyde alternativ kur

Odsherred - 30. december 2020 kl. 06:35 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fritidsborger.dk i Asnæs må erkende, at der ikke bliver nogen nytårskur som planlagt den 3. januar.

Borgerforeningen havde ellers taget alle de forholdsregler de kunne i forhold til corona og henlagt festlighederne til en cirka tre kilometer lang gåtur gennem byen i grupper af maksimalt ti personer.

Men kort før jul, kom der nye corona-restriktioner, som gjorde anstrengelserne forgæves og nytårs-gåturen skudt til hjørne, og de 44 tilmeldte må have nytårsgårturen til gode.

»Vi kunne i princippet danne 5 grupper á 10 personer uden problemer. Men smittetallene stiger, vi kan ikke komme ind i Aksen, museerne er lukket ned, og cafeerne i centret er lukket til efter nytår og bliver jo nok forlænget. Så vi er nødt til at se tiden an og udsætte vores arrangement eller lave noget helt andet når det bliver forår og forhåbentlig en ny hverdag, når vaccinen er rullet ud og vi alle er blevet stukket«, skriver borgerforeningen på sin hjemmeside.

Næstformand i Fritidsborger, Søren Jørgensen, ærgrer sig over, at end ikke et kreativt alternativ til den traditionelle nytårskur er muligt at gennemføre i disse tider.

- Som forening vil vi jo gerne lave nogle ting, og på den måde fastholde medlemmerne. Så det er da ærgerligt, at vi må udskyde arrangementet, selvom vi har tænkt meget ud af boksen for at få det stablet på benene, siger næstformanden, der faktisk godt kan lide den udfordring, corona har givet foreningslivet.

- Helt personligt, så synes jeg det er godt, at man bliver tvunget til at tænkte kreativt og ud af boksen engang i mellem. Men vi trænger nu snart til at mødes, fastslår næstformanden.