Fårevejle Kirkeby borgerforening står bag den populære flagalle, men hvis ikke der kommer flere medlemmer til at hjælpe, kan det true foreningen. Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Borgerforening er helt i knæ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforening er helt i knæ

Odsherred - 08. februar 2020 kl. 13:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brian Olsen, fra Fårevejle Kirkeby, er en anelse desillusioneret. Han er formand for Fårevejle Kirkebys borgerforening, og han knokler sammen med en håndfuld andre ildsjæle på, at holde gang i foreningen, der blandt andet står for den populære flagalle ved fødselsdage, konfirmationer og begravelser, og som netop har holdt en større fællesspisning i Fårevejle Hallen, hvor der var nget nær fuld hal.

Problemet er, at foreningens bestyrelse er gået fra fem til to, at kun 70 husstande ud af 350 mulige betaler et årligt kontingent på 150 kr., og hvis ikke flere melder sig til at hjælpe når foreningens holder generalforsamling den 18.februar, så er Brian Olsen nervøs for fremtiden.

»Vi har jo forsikringer, der skal betales, en legeplads vi skal vedligeholde og aktiviteter, der skal sættes i gang, og jeg har også et fuldtidsarbejde at passe i Holbæk, så det kniber med at få det til at hænge sammen, hvis ikke der kommer flere og hjælper. Vi måtte undlade at lave det populære sankt hans bål, fordi jeg ikke kunne stå for det alene, og konsekvensen kan jo blive, at det bliver for surt. Men jeg har også sagt, at jeg nægterat give op. Det bliver ikke mig, der lukker foreningen. Vi har en Facebook side med 3000 medlemmer og når vi deler flyers ud foran Rema 1000, så er folk super positive, men det er ikke nok, hvis foreningen skal overleve,« siger han til dagbladet Nordvestnyt

Foreningen holder generalforsamling tirsdag den 18.februar klokken 19 i Fårevejle Hallen.