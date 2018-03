Borgerdrevne forslag på vej

Det kræver dog, at du finder 785 andre, som også mener, at dit emne er så vigtigt, at byrådspolitikerne skal se på det. Økonomiudvalget anbefalede forleden udkastet om borgerdrevne forslag - en sag, som Enhedslisten tog op sidste år - til endelig vedtagelse i byrådet.

Borgmester Thomas Adelskov (S) forventer, at kommunen snart kan melde en dato ud om, hvornår de borgerdrevne forslag kan opslås på hjemmesiden. Han har på forhånd svært ved at vurdere, hvor flittigt borgerne vil bruge det.

- Vi har jo i forvejen mange veje til at få ting drøftet i kommunen. Borgere kan henvende sig til mig eller andre byrådsmedlemmer. Vi har lokaldemokratiudvalget, og vi har vores runde med organisationerne og interesserne i forbindelse med budgettet, så om der er det store behov for denne mulighed, ved jeg ikke. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi skal prøve. Jeg er sikker på, at der nok skal dukke nogle sager op. Det bliver spændende at se, siger Thomas Adelskov.