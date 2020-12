Se billedserie Borger-computerne på Odsherreds syv biblioteker er nu ved at blive genåbnet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borger-computere er nu sikret og på vej tilbage på biblioteker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borger-computere er nu sikret og på vej tilbage på biblioteker

Odsherred - 10. december 2020 kl. 12:26 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Borger-computerne på de to hovedbiblio­teker og de fem selvbetjente biblioteker i Odsherred, der siden efteråret har været taget ud af drift efter opdagelsen af et landsdækkende sikkerhedsbrist på bibliotekerne, er nu ved at blive genåbnet, oplyser biblioteksleder Jesper Bertelsen.

- Nu kan man snart igen bruge bibliotekets computere. Mange så måske indslaget i 21 Søndag på DR1 om de to brødre, som har stået bag Nem-ID-svindel ved hjælp af key-loggers i offentlige computere på biblioteker rundt omkring i landet.

- For at undgå, at det kan ske her hos os, måtte vi i efteråret lukke midlertidigt ned for adgangen til vores borger-pc'er. Nu har vi fået installeret nyt sikkerhedsudstyr og er ved at være oppe at køre igen, siger Jesper Bertelsen.

Borger-computerne er tilbage i drift på Odden Bibliotek, Rørvig Bibliotek, Hørve Bibliotek og Vig Bibliotek. De to sidstnævnte steder er der endnu ikke mulighed for at printe ud. Der er enkelte publikums-pc'er til rådighed på hoved-bibliotekerne i Asnæs og Nykøbing.

- Vi arbejder på at komme op på fuld kapacitet igen i løbet af de kommende uger, siger Jesper Bertelsen.

- Folk har været ret sure over, at pc'erne har været ude af drift i så lang tid, men der har været en vigtig årsag, siger bibliotekslederen.