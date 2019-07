Bonnie Johansen er en af de odsinger, der efter langvarig kontanthjælp er kommet i fuldtidsarbejde. Privatfoto

Bonnie fik has på jobkoden

Odsherred - 06. juli 2019 kl. 16:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

52-årige Bonnie Johansen, fra Nykøbing, har travlt. Hun er ansat i den lokale Jem og Fix butik, og her er rigeligt at lave. Til tider hårdt fysisk arbejde, og til andre kommer hjernen på overarbejde, når der skal bestilles og vurderes fremtidigt salg.

I 37 timer hver uge knokler hun på, præccis som tusindvis af andre på det danske arbejdsmarked, men for Bonnie Johansen er det ikke noget, der er kommet af sig selv.

For snart ni år siden arbejdede hun med domsanbragte unge på Bakkegården, i Nykøbing. Et hårdt job, der kombineret med en skilsmisse fik den mentale balance til at tilte, og hun »knækkede« med depression og angst.

Efter to år på dagpenge stod der kontanthjælp som forsørgelse, og hun følte sig sendt fra sted til sted, og til sidst havde hun fornemmelsen af, at hun hverken duede som mor eller som medarbejder.

Men for få år siden tog tingene en drejning. Hun fik en ny sagsbehandler i jobcentret, der faktisk lyttede til hendes drømme og muligheder, og efter flere lempelige arbejdsprøvninger på bibliotek kom hun i Jem og Fix, og her skiftede tingene for hende.

»Jeg mødte to dejlige chefer, og en stor støtte hos sagsbehandleren. I starten arbejdede jeg to timer hver anden dag, men langsomt fik jeg mere selvtillid og gik op i tid. Jeg kunne igen mærke lysten til at lære, og jeg fik ro på,« siger hun.

Efter en kortvarig ansættelse i Jem og Fix i Asnæs kom hun tilbage til Nykøbing, hvor hun idag har et almindeligt fuldtidsarbejde, og hun er meget glad for sit nye arbejdsliv.

»Jeg er oprindeligt uddannet kontormus, og jeg ville i hvert fald ikke stå i butik, og jeg var hundeangst for at stå i kassen. men det er gået så fint, Jeg er blevet taget helt fantastisk imod, og jeg takker hver eneste dag for, at jeg har haft mennesker omkring mig, der har troet på mig, og nu skal jeg måske være mentor for nye folk, der kommer herop. Og Jem og Fix tilbyder en masse kurser, så det ikke bare handler om at sætte varer på plads,« siger hun.

Bonnie Johansens historie er langt fra enkeltstående, for i Odsherred Kommune kan man konstatere, at der kommer flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde end i de foregående år. I april var antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet fra 519 borgere i 2018 til 469 borgere i år.

Udover den generelle højkonjunktur skyldes faldet også flere ansatte i jobcentret, og en generel omlægning af indsatsen, så jobkonsulenterne nu i højere grad er jobformidlere end sagsbehandlere, og at de ledige mødes med et tilbud om at komme direkte ud i et forløb på en arbejdsplads.