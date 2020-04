Bondegårdsdyr får en tur i vaskemaskinen

Pædagogerne og resten afpersonalet stod klar til at tage imod poderne i vuggestuen og børnehaven Spil'lop'en i Asnæs, da der onsdag blev lukket op for Danmark efter corona-lockdown.

Der gælder lidt andre regler for småbørn, end de regler der er for de skolebørn, som er vendt tilbage til skolerne i denne uge.

- Men mange af rutinerne med at vaske hænder efter toiletbesøg og når de har været ude at lege, ligger der allerede. Men vi får gjort ekstra rent og har sat ekstra håndvaske op udenfor, så der er plads til alle. Det sværeste for børnene er nok, at de kun må lege med de samme 2-3 børn inde og 5-6 børn ude. De er jo vant til, at kunne lege med alle de andre børn, siger Charlotte Hultquist Larsen.