Bommert på størrelse med Rundetårn

Odsherred - 09. december 2017 kl. 10:47 Af Martin Hoffmann Kønig

Ups, Odsherred Kommune overså loven, da de skulle rådgive politikerne om ny skolestruktur. En kæmpe bommert, lyder det fra fungerende formand.

En ny skolestruktur bliver udskudt i et år i Odsherred Kommune. Sådan ser det ud, fordi den kommunale forvaltning havde overset Folkeskolelovens 24, stk. 4, hvor det fremgår at eventuelle skolenedlæggelser skal være besluttet senest den 1.marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Da der samtidig er et lovgivningskrav om mindst otte ugers høringsfrist og derefter fire ugers sagsbehandling, så er tidsplanen fuldstændig skredet.

»En stærkt beklagelig fejl, der er sket i forvaltningen,« lyder det fra kommune-direktør Gitte Løvgren.

Fungerende formand for børne- og uddannelsesudvalget, Vagn Ytte Larsen (S), er stærkt irriteret over embedsmændenes fejl.

»Det er en bommert på størrelse med Rundetårn, og særlig ærgerlig fordi vi har haft en ganske lang proces, hvor det kunne være undersøgt. Det er min umiddelbare mening, at der nu skal etableres en ny tidsfrist, og at vi så først tager beslutningen om en eventuel ny skolestruktur senere på foråret 2018 med den konsekvens at den nye struktur først kan implementeres til august 2019, så får man, som nogle(blandt andre Venstre og Odsherredlisten, red.) lidt længere tid,« siger han.

Udvalget mødes ekstraordinært den 13.december, og her vil embedsmændene have undersøgt muligheden for at at søge dispensation for deres bommert, men den løsning afviser den fungerende udvalgsformand, der ikke mener det vil give mening at søge dipensation så sent i forløbet, og slet ikke fordi fejlen beror på en klokkeklar fejl i den kommunale administration.

Hos Venstre er Hanne Pigonska heller ikke imponeret over embedsmændenes rådgivning, men samtidig glæder hun sig over, at der nu ser ud til at blive meget bedre tid til at få en dialogproces med de berørte skoler, lærere, forældre og elever, og så opfordrer hun flertalsgruppen i byrådet til at gribe muligheden for, at få en længere dialogproces end den de vedtog i byrådet.