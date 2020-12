»Bombe« fra politikerne: Odsherred trækker sig ud af turistsamarbejde

I hvert fald hvis byrådet siger ja i næste uge. Det har kommunens magtfulde økonomiudvaælg besluttet tirsdag aften, og Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), forklarer, at beslutningen blev truffet efter lange drøftelser af fordele og ulemper ved at blive i det under et år gamle turistsamarbejde.

»Økonomiudvalget har rejst en række kritikpunkter af Destination Sjælland. En oplevelse hos aktører af manglende tilstedeværelse i, og for, Odsherred. Manglende involvering af aktørerne i strategier og beslutninger. At der ledelsesmæssigt ikke har været lydhørhed over for Odsherred Kommunes strategiske prioriteringer og ønsker. At Destinationen har været svær at etablere samarbejde med, i forhold til udviklingsplanen for turisme på Sjælland. Økonomiudvalgets udgangspunkt for at indgå i destinationssamarbejdet var i udgangspunktet ikke en utilfredshed med den eksisterende Visit Odsherred, men et ønske om at lægge ovenpå, hvilket økonomiudvalget ikke oplever er tilfældet,« siger han.