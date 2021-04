Se billedserie Et konsortium, »Asnæs Høje under udvikling ApS«, er dannet og vil stå for udvikling og salg af byggegrunde i den østlige del af Asnæs - bagved gymnasiet fra Nordmarken og mod Stålhøjvej. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Boliger på vej til Asnæs og Nykøbing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boliger på vej til Asnæs og Nykøbing

Odsherred - 16. april 2021 kl. 16:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Det er attraktivt at bo i Odsherreds største byer. Det mærker ejendomsmægler Mikkel Henriksen, ejeren af Nybolig Odsherred. Han er nemlig involveret i adskillige boligprojekter i Nykøbing, Asnæs, Vig og Højby.

Aktuelt står han i Asnæs for salget af byggegrunde på »Asnæs Høj«, beliggende i forlængelse af den østlige del af byen - bag ved gymnasiet fra Nordmarken og mod Stålhøjvej. Når området er færdigudviklet, vil den nye bydel samlet set komme til at bestå af mere end 100 nye boliger.

I Nykøbing vil »Alle byers boligselskab« opføre 49 lejeboliger på Dovrevej/Forskodderne, og her er det Nybolig Odsherred, som står for udlejningen.

Mikkel Henriksen kan konstatere, at der for alvor er kommet gang i boligbyggeriet i Odsherred.

- Målgruppen for lejeboligerne i Nykøbing er personer, som i en del år har boet i deres parcelhus i Nykøbing og omegn. Nu kan de gøre livet lidt nemmere ved at bo til leje, og de kan få udløst den friværdi, som de har i murstenene, og som måske også har været deres pensionsopsparing. Boligerne egner sig også til børnefamilier. Ventelisterne er lange hos boligselskaberne, så der er behov for flere lejeboliger, siger Mikkel Henriksen, som fortsætter:

- I Asnæs sælger vi parcelhusgrunde. I de første par dage har vi fået solgt fem. Her er målgruppen børnefamilier. Grundene ligger der, hvor der er planer om at etablere et campus. Intentionen med området på »Asnæs Høje« er at skabe variation, da der vil blive tale om en blanding af grunde til opførsel af parcelhuse, andelsboliger, rækkehuse og ungdoms- og studieboliger.

Ligesom med bolig-projektet på Vig Bakke er det et lokalt konsortium, der står bag »Asnæs Høje«. Selskabet er stiftet af landmand Rasmus Poulsen og direktør Mogens Jensen.

Entreprenørfirmaet Jord, Beton & Anlæg A/S, der også har været en del af konsortiet på Vig Bakke, skal stå for udviklingen af området.

»Alle byers boligselskab« er ejet af arkitekt Oliver Grundahl, som i over 40 år har haft sommerhus i Odsherred.

Mikkel Henriksen konstaterer, at der er kommet gang i det flow på ejendomsmarkedet, som han efterlyste for et par år siden. Og det vil også betyde en stor energigevinst for samfundet.

- De, der har boet længe i deres boliger, vil normalt ikke investere så meget i boligen, inden de fraflytter. De nye, som flytter ind, får derimod ofte efterisoleret og investerer i nye vinduer og nyt tag, siger Mikkel Henriksen.

- Men vi trænger til, at der bliver investeret i nye boliger i Odsherred. Der er faktisk ikke investeret i lokale boliger i større omfang i 30 år, siger han.

Boligøkonomer diskuterer lige nu, om boligmarkedet er på vej mod at bliver overophedet.

- Det, synes jeg, ikke er tilfældet, men det kan da godt være, at markedet for sommerhuse falder lidt til ro, når alle er blevet vaccineret mod corona, men det er svært at spå om, for det afhænger helt af udbud og efterspørgsel, siger han.