Se billedserie Jette Bruun har som nybagt efterlønsmodtager selv erfaret, hvor let det er, at falde ind i en vane med, at lave ingenting. Foto: Helene MacCormac

Send til din ven. X Artiklen: Boksning uden blå øjne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boksning uden blå øjne

Odsherred - 28. december 2017 kl. 15:12 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal først og fremmest ud og have fat i alle dem, som ikke kunne drømme om, at sætte deres fødder i et motionscenter, siger Jette Bruun fra Nykøbing.

Sammen med formand for Odsherred Bokseklub, Jørgen Knudsen, tager hun fra den 12. januar hul på et nyt træningshold i bokseklubben i Nykøbing, hvor der skal fokuseres på motion for de lidt ældre.

- Jeg tror, der sidder mange +50-årige rundt om i sofaerne, som et eller andet sted godt ved, at de ville have godt af mere motion, men bare ikke tror, de kan. Og så lader de være, siger Jette Bruun.

Hun har tidligere arbejdet med aktivering af unge ledige i Odsherred Kommune, og det er nogle af de erfaringer, hun vil bruge.

- Derfor bliver der også tale om meget blid motion. Det kan godt være, der skal slås på sandsække, hvis man har lyst, men der er ingen af deltagerne, som kommer hjem med blå øjne, lover hun.

Der bliver også fokuseret på det sociale samvær under træningen.

- Efter træning kan deltagerne få et varmt brusebad og drikke en kop kaffe med holdkammeraterne. Hvis man føler livet er gået lidt i stå, så kan den del være lige så vigtig, som motionstræningen, siger Jette Bruun.

Hun fortæller, at målet med kurset er, at give folk et positivt vendepunkt i deres tilværelse. Som nybagt efterlønsmodtager har hun selv erfaret, hvor let det er, at falde ind i en vane med, at lave ingenting.

- Det bliver man hverken glad eller sund af. Deltagerne skal ikke blive topatleter, men de må meget gerne opleve, hvad selv en lille smule motionstræning gør af gode ting for ens humør og motivation i hverdagen, siger Jette Bruun.