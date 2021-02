Se billedserie Jesper Bertelsen havde vagten i »BOK-2-Go« forleden og oplevede den store bog-efterspørgsel fra borgerne. Privatfoto

Bogposer er en succes: Hvor er det fedt, at I gør det

Odsherred - 05. februar 2021 kl. 17:56 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I en corona-tid med restriktions-lukkede Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred er det et lyspunkt for borgerne, at man kan bestille og låne bøger i take away-ordningen »BOK-2-Go«.

Lånerne ringer eller mailer til en vagt-person med ønsker om bøger eller andre materialer; bibliotekaren finder og pakker bøgerne i poser og udleverer dem gennem vinduet ved indgangen til bibliotekerne i Nykøbing Sjælland og Asnæs.

- Vi er kommet fantastisk i gang igen med ordningen her under den anden nedlukning. Folk er virkelig sultne efter bøger og kultur, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse (BOK).

- Det er også næsten det eneste positive at fortælle fra vores front lige nu. Til gengæld kører det vildt godt med »BOK-2-Go«. Jeg havde selv vagten forleden, og folk stod i kø udenfor i kulden, eftermiddagen igennem, for at hente deres bestilte bøger.

- Hvor er det fedt, at I gør det; det er jo det eneste kulturelle, der foregår lige nu, siger folk.

- Vi har også travlt med at hjælpe gymnasieelever med at få pakket bogposer med materialer til deres opgaver.

- Det er jo skønt, at det kan lade sig gøre, siger biblioteks- og kulturhuslederen.

- Vi har sundhedsmyndighedernes ord for, at der ikke er smitte-risiko forbundet med at udlevere bøger til borgerne gennem det åbne vindue, siger Jesper Bertelsen.

Alle BOK-arrangementerne til februars store tema-måned »Lyd« er aflyst.