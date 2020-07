Gæsterne kom i et jævnt flow over de tre markedsdage og gennemsøgte de mange papkasser i jagten på bog-kup. Der kopm 15.000 kr. i kassen på de tre dage, og nu forlænges markedet til resten af juli. Privatfoto

Bog-marked forlænges efter tre-dages succes

- Det er en kæmpe succes. Der kom virkelig mange mennesker i et jævnt flow fordelt over dagene. Vi måtte højst være 40 inde ad gangen, og der var vel i gennemsnit 20-25 mennesker inde. Folk gennemsøgte markedet stille og roligt, og det gik fint med at passe på hinanden og holde afstand, siger bibliotekslederen.