Se billedserie Børns håndaftryk på forestillingen »I Will Be Everything ...«. På et teater­seminar i Spanien er der afprøvet workshop-metoder. Privatfoto

Børns fingeraftryk på EU-millionstøttet teater

Odsherred - 17. maj 2018 kl. 15:25 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolebørns tanker om livet og fremtiden skal danne afsæt for det internationale, EU-millionstøttede teater-udviklingsprojekt »I Will Be Everything ...«, som Odsherred Teater er en af drivkræfterne i.

I det kommende skoleår skal 1000 skolebørn fra 1.-4. klasse på Odsherreds skoler og friskoler være inspirationskilder for det internationale hold af skuespillere. Odsherred Teater får verdenspremieren på »I Will Be Everything ...« i 2020.

Syv teatre fra syv europæiske lande - støttet af EU's kulturprogram med seks mio. kr. - skal udvikle en forestilling, en udstilling og et undervisnings-forløb, der tager afsæt i børns fremtidsdrømme. Børnenes fantasifulde indre liv opsamles i workshopper i Danmark, Norge, England, Østrig, Spanien, Polen og Tyskland.

Kulturkonsulent Helle Ankerstjerne, Odsherred Kommune, står for workshopper med de 1000 skolebørn fra Odsherred, der i det nye skoleår besøger Odsherred Teater. Hun og teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, har netop været på teater-seminar på teatret Sala Baratza Aretoa i Vitoria-Gasteiz i Spanien.

- Børnene er vores undersøgere, vores samarbejdspartnere, der leverer fortæl­linger, som skuespillerne dramatiserer i stykket. Vi vil få tusinder af historier, men der skal historier med fra alle syv lande, alle sprog repræsenteres, og der medvirker en spiller fra hvert land, siger Simon Vagn Jensen.

Instruktør Alex Byrne, kunstnerisk leder af New International Encounter i Cambridge, også med i produktionen, udvælger og sammenstykker historierne til en forestilling.

I »I Will Be Everything ...« medvirker også tyske Theater Mummpitz, norske Nordland Teater, polske Teatr Figur fra Polen og østrigske Theater am Ortweinplatz.