Der er efter alt sandsynlighed den samme mand, som to gange indenfor det seneste halve år har forsøgt at lokke drenge ind i en bil ved rundkørslen ved Todboldvej i Rørvig Foto: Preben Moth.

Børnelokker har været på spil to gange

Odsherred - 11. september 2020 kl. 13:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rørvig: En 14-årig dreng fra Rørvig slap heldigvis med forskrækkelsen, da han i morges på Toldbodvej i Rørvig blev antastet af en mand i en bil. Manden forsøgte at lokke drengen ind i sin bil, ved at tilbyde slik, men drengen afviste, og skyndte sig væk fra bilen. Politiets efterforskning viser nu, at det ikke er første gang, manden i den grønlige bil, har antastet børn på gaden i Rørvig. Det var efter alt sandsynlighed den samme mand i den samme bil, som den 4. marts i år forsøgte at lokke en 10-årig dreng ind i sin bil på samme måde. I marts måned skete forsøget kort før klokken 15, da drengen var på vej hjem fra skole. På grund af de to drenges enslydende beskrivelse af manden i bilen, har politiet en formodning om, at der kan være tale om den samme mand.

- Begge drenge har fortalt, at manden var kørende i en mindre grønlig personbil. De har også begge to oplyst, at han var iført en grå hættetrøje, hvor hætten var trukket op. Den ene dreng har nævnt, at manden har et rødligt skægt. Det vi især lægger vægt på, er, at begge drenge også har fortalt, at der var maget skrammel og rod i mandens bil, siger pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi hører gerne fra borgere, som kan hjælpe med oplysninger om, hvem manden i den grønlige bil kan være.

- Rent juridisk er der ikke noget ulovligt i at stoppe et barn på gaden og heller ikke i, at tilbyde dem slik. Men det er en utryghedsskabende handling, som tricker forældre og andre, som er bekymrede for, hvad der kunne være sket, hvis børnene ikke var løbet væk fra manden. Derfor vil vi meget gerne vide hvem han er, så vi kan tage en samtale med ham, siger Martin Bjerregaard.