Odsherred Kommune vil gerne have udbredt den fire dages arbejdsuge, som allerede fungerer for kommunens administrative personale. Foto: Foto: Margrethe Groth

Børnehaver skal også have kortere arbejdsuge

Odsherred - 20. oktober 2020 kl. 21:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fleksibel arbejdstid er et af de greb som Odsherred Kommune bruger for at gøre det attraktivt at være kommunalt ansat.

Firedages arbejdsuge med fri hver fredag er allerede indført for administrativt personale, og nu har hovedudvalget besluttet, at afprøve om ikke en lignende ordning kan udvides til også at gælde daginstitutionsområdet.

Målet er formuleret som mere arbejdsglæde, højere medarbejdertilfredshed, bedre rekruttering, fastholdelse og en øget tilgængelighed og service for borgerne.

En daginstitution i Odsherred har allerede i det forsigtige forsøgt om de kunne få det til at hænge sammen med en fire dages arbejdsuge, men her viste sig store udfordringer med at få vagtplanlægningen til at hænge sammen.

Derfor skal der nu tænkes anderledes, og i et oplæg til økonomiudvalget, skirver den kommunale forvaltning blandt andet, at arbejdsgruppen, der arbejder med at implementere fire dages arbejdsuge til hele den kommunale administration skal i gang med at tænke kreativt, så også daginstitutionsområdet kan dækkes ind.

Der er allerede afsat økonomi til at få udbredt den fire dages arbejdsuge, men embedsværket slår fast, at når der nu skal udvikles helt nye modeller, så kan det godt være, at de kommer tilbage til politikerne og beder om flere penge, for det kan blive dyrt.