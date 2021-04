Skolerne er parate til at tage imod nye førskolebørn på mandag. Foto; Odsherred Kommune

Børnehaveklasse med to elever

Ikke færre end 157 børn tager på mandag det første skridt fra børnehavelivet ind i skolelivets glæder og sorger. Der er dog stor forskel på hvor mange førskolebørn de forskellige skoler tager imod. I Odsherred Kommune har man valgt at gøre overgangen til skolelivet lidt mere overskuelig, ved at lade de små begynde i SFO allerede i maj, så de er parate til den rigtige skolestart i august. Sidste år måtte den tidlige overgang fra børnehave til SFO udsættes til august på grund covid-19, men i år er de otte skoler klar til at tage imod og fejre de nye poder med flag, masser af håndsprit og udeundervisning.