Foto: Per Christensen

De glade børn fik sig en hyggelig snak med en af de ældre, som havde en lille bamse siddende i rollatoren. Foto: Per Christensen

Børnehavebørn satte kolorit på plejehjemmet

Med de godt 50 malede strandsten i tasken, var det ikke nemt, at svare på, hvem der havde malet hvilke sten. Flere af de ældre beboere kom ud og kiggede på børnenes sten, og fik en snak med børnene, som hyggede sig gevaldigt plejehjemshaven.

- Det er noget mærkeligt noget. Når man er fem år, skal man være i en særlig slags hus. Så kommer man i skole, som er en anden slags hus. Så er man på arbejde i et helt andet hus. Så kan man en dag komme hjem igen, og nårder er gået et stykke tid, kommer man på plejehjem - og det jo ligner jo også en børnehave. Her er det bare de ældre, som bliver passet af de voksne, fortalte leder af Baeshøjgård, Lene Damm til børnene.