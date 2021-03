Foto: Per Buurgaard Christensen

Børnehave er coronaramt og lukker i en uge

En medarbejder i Egebjerg børnehave er onsdag eftermiddag blevet testet positiv for covid-19.

Ifølge Ane Stallknecht, der er centerchef for børn, unge og familier, i Odsherred Kommune, er alle børnene og deres nære kontakter blevet opfordret til at lade sg teste to gange.