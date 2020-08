det er folkene bag projekt Skønhed og skrald i Vig by, som har fået ideen til at lade byens yngste male sten, som kan pynte i bybilledet. Foto: Helene Nielsen.

Artiklen: Børn maler sten til at pifte byen op

Den frivillige gruppe af borgere, Skønhed og skrald, som hele året har piftet Vigs bymidte op med blomster og kærlige hænder til potter og blomsterbede, får nu assistance fra byens dagplejebørn, børnehavebørn og SFO-børn. De yngste har malet 150 strandsten med farverige udsmykninger, og på torsdag går alle børnene holdvis en tur til Vig, hvor de lægger alle deres sten ved Torvehallen i Vig. Her er det så ikke menigen, at de skal blive liggende. Faktisk er det initiativtagernes ønske, at de mange sten samles op, og bringes videre.