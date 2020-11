Se billedserie Avlin er glad for gensynet med hunden Bob. - Den er bare en blå hund, forklarer hun.

Børn laver kunst med genbrug

Odsherred - 07. november 2020 kl. 10:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Man tager en gammel stol, et par udslidte sko - enkelte fra skolens glemmekasse - en rulle hønsetråd, en bunke aviser med klister og en flok kreative skolebørn, og så har man pludselig et unikt kunstværk, som man slet ikke kan lade være med at smile til. I disse dage er 11 kunstværker udført af elever fra Nykøbing Skole udstillet på biblioteket i Nykøbing. Alle værkerne er blevet til på skolens kreative værksteder, hvor eleverne på tværs af klasser har været samlet en dag om ugen.

- Det dejligt, at vi er kommet ud på biblioteket, så folk kan se, at vi stadig er her. Ellers er vi jo lidt lukket inde på skolen på grund af corona. Forældrene må jo heller ikke komme på skolen, men nu kan de gå ned på biblioteket og se, hvor dygtige vores elever er, siger Susse Thit Hovmøller, som har undervist eleverne på lege-kunstner-værkstedet.

Freya, Emmett og Avlin fra 4. a er med på biblioteket for at hilse på de kunstværker, de selv har lavet.

- Det er sjovt, at vores ting står her på biblioteket, hvor mange kan se dem, siger Freya.

Avlin nikker.

Børnene har arbejdet sammen i grupper på fire-fem elever. De fik udleveret en gammel stol og en bunke gamle sko, og opgaven lød på, at de skulle arbejde med tredimensionelle former og figurer - og det har de i høj grad gjort. Fordi der er tale om ren genbrug, er stole-figurerne ikke blevet malet. De er alle dekoreret som en collage med udklip fra aviser eller blade. Et sted står en sommerfugl udsmykket med sider fra et havekatalog med masser af farvestrålende blomster, og på 1. sal på biblioteket møder man en kat, som er dekoreret med Anders And-blade.

- Min storebror kommer herind i dag, men han skal nok ikke se min and, siger Emmett.