Børn i kø til børnehave, der slet ikke er bygget endnu

- Det er gået helt fantastisk. Vi er blevet vist en kæmpe tillid af mange forældre og det er vi meget taknemmelige for. Igennem et år har vi indsamlet tilkendegivelser og de er nu blevet vekslet til reelle indskrivninger til Spiren. Flere er også kommet til, og vi står nu i den situation, at der er venteliste til et par af årgangene, siger Mette Møller Olsen, der er en af initiativtagerne og nu med i Spirens styregruppe.

- Vi har et godt samarbejde med byggefirmaet DanBox. De er selv friskolefolk og har erfaring med at bygge både friskoler og fribørnehaver. Men vi har også haft et blik for de lokale håndværkere og entreprenører, så projektet også bidrager til vækst og arbejdspladser i Odsherred, siger Mette Møller Olsen, som håber, at børnehaven kan åbne for den første årgang den 1. september i år.