De børn som i sidste uge vendte tilbage til skoler og daginstitutioner, har fået god træning i at vaske hænder hjemmefra. Lærere og pædagoger i Odsherred er taknemmelige for forældrenes opbakning og samarbejde i forbindelse med genåbningen.

Børn har trænet i at vaske hænder

Trods mange skriverier om bekymrede forældre, som er bange for at sende deres poder tilbage til skoler og daginstitutioner, så er det ikke det indtryk daglig leder af daginstitutionen Rørvigrødderne, Sandy Boesen, har haft.

- De stod så fint i kø med afstand ved håndvaskene, og var meget grundige med at vaske deres hænder. Det tog omkring et minut for hver elev. Som om de lige ville vise, vor gode de var blevet til at vaske hænder, mens de har været hjemme, siger hun.