Børn fra syge familier skal holde sig væk

Et budskab, der strider imod sundhedsmyndighedernes vejledning, der slår fast, at børn fra husstande med påvist COVID-19 gerne må komme i skole eller på arbejde. Dog kun, hvis man er særlig opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, og på symptomer på sygdom. Samtidig skriver Sundhedsstyrelsen, at man skal huske at vaske hænder lige inden hjemmet forlades

Vejledning fraviges

Ifølge Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), fraviges vejledningen for at tage ekstra hensyn til børn og ansatte i skolerne og institutionerne, og han slår fast, at det er vigtigt for kommunen, at imødekomme medarbejderes frygt for at skulle møde på arbejde på onsdag.

Borgmesteren anerkender, at der er behov for at skærme de ansatte fra risikosituationer, men også at han støtter regeringens beslutning om at genåbne landets yngste skoleklasser.

Thomas Adelskov fortæller videre, at medarbejdernes repræsentanter løbende har været inddraget i arbejdet med at sikre en tryg genåbning af skoler og institutioner.