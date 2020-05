Michael Nihøj, projektleder på »Biblioteket Kommer«, forventer, at udbringnings-ordningen vil få flere nye brugere her i coronakrisen. Privatfoto

Bøger bringes ud igen - uden smittefare

Borgere, der ikke har mulighed for selv at komme på bibliotekerne i Odsherred, kan nu igen få bragt bøger hjem.

Ordningen har været nedlukket siden marts på grund af risiko for smittefare men genåbnes nu under sikre former.