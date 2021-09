Send til din ven. X Artiklen: Bøderegn over Odsherred, til gavn for hvem? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bøderegn over Odsherred, til gavn for hvem?

Odsherred - 07. september 2021

Debat

I december 2020 besluttede et flertal af byrådet at genindføre parkeringskontrol i Odsherred kommune. Radikale Venstre var ikke en del af det flertal, da vi ganske enkelt ikke mener at vi skal byde vores gæster velkommen til skønne Odsherred med en P bøde i forruden eller for den sagsskyld bøde os igennem over for vores egne borger, for at opnå trafiksikkerhed. Det er ikke den retning vi vil

Der er andre effektive tiltag som kan målrettes bedre så trafiksikker opnås i stedet for at give det røde kort, det kunne fx være bedre skiltning, sommer turist medarbejdere der har fokus på at hjælpe og vejlede bilister, markeringer i vejbelægningen osv.

Jeg har spurt administrationen om en opgørelse over antal bøder givet i de 3 sommermåneder i 2021, juni, juli og august, samt antallet af bøder på specifikt RørvigVej ved Street Food som mange politikere var optaget af ved beslutningen i dec 2020

I den svar jeg har modtaget den 6. september fremgår det at der i alt i de 3 måneder, er uddelt 374 bøder inden for 17 forskellige forseelser.

Med et gennem snit på 510 kr må man antage at det er bøder for 190.000 kr Højde scorer af forseelse er: Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive der udgøre 41 % af alle bøder

Opgørelsen viser også at ud af 58 veje i Odsherred hvor der har været en forseelse, udgøre de 8 af vejene 73% af alle bøder det svare til bøde indsamling på 138.000 kr Madvigs Plads er topscorer med hele 23 % af bøderne, efter fulgt at Svanestrædet og Toldbod vej Dykker man længere ned i talene findes de 6 veje i Nykøbing, 1 Rørvig og 1 i Vig.

Firmaet kommunen har kontrakt med har uddelt 6 bøder på Rørvig Vej på 3 måneder.

Hvis man nu er en smart kommune og vil en anden vej end at bøde sig ud af opgaverne så skal der på de 8 veje der udgøre 73 % af bøderne gøres en målrettet og effektiv indsats i form af at servicerer og markerer at her er trafiksikkerheden vigtig. Det er den retning vi gerne vil

Thomas Nicolaisen

Radikale Venstre Odsherred

Viceborgmester