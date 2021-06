I mere end 50 år har støtteforeningen Idrættens Venner arrangeret bankospil i Asnæs Forsamlingshus, men nu sætter den nye spillelov og deraf følgende afgifter måske en stopper for spillet. Foto Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Bøde på 215.000 kroner for bankospil

Odsherred - 15. juni 2021 kl. 13:41 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi har spillet banko i mere end 50 år, og nu skal vi pludselig have en bøde på 215.000 kroner for at have gjort det. Det er helt urimeligt, og vi siger nej til at modtage bøden, siger Arne Søgård Hansen, som er formand for Idrættens Venner i Asnæs.

I flere end 50 år har foreningen stået for det årlige loppemarked i Asnæs-Grevingehallen og det ugentlige bankospil i Asnæs Forsamlingshus. Altid med mange deltagere og et pænt overskud, og altid med det ene formål, at hele overskuddet skal gå til lokale sportsforeninger. Sidste år indbragte bankospillet foreningen et overskud på 250.000 kroner. En tre år gammel spillelov betyder, at staten skal have 17 procent i afgift på alle præmier over 200 kroner.

- Vi blev kontaktet af Spillemyndighederne i februar sidste år, og først i november havde vi et svar. Fordi vi er en såkaldt åben forening, hvor bankospillerne ikke er medlem og aktive sportsudøvere af foreningen, må vi nu kun spille banko to gange om året, og skal betale afgift af præmierne. Det har vi ikke været informeret om, og det vil tage en god bid af vores overskud til de unge, siger Arne Søgård Hansen.

Idrættens Venner har valgt at gå i retten i samarbejde med landsforeningen for bankoforeninger i Danmark, BFID.

- Banko handler om så meget andet, end at vinde penge eller kødpræmier. Der er også et socialt aspekt. Vi har meget svært ved at forstå, at staten nu skal drive rovdrift på det spil og de penge, vi indsamler til velgørende formål, siger formanden for Idrættens Venner.

Foreningen afventer besked om den kommende retssag, og må i mellemtiden holde lukket for bankospil.