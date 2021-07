Se billedserie Svømmeklubber i Odsherred vil sommeren igennem tilbyde begynderkurser i at sejle på paddle boards. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Boards er ikke lige til at hoppe på

Odsherred - 07. juli 2021 kl. 19:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred: Det ser sjovt ud, men det er ikke helt ufarligt, at begive sig ud på et »paddle board« eller »sup boards«, som de også hedder. Sidste år måtte kystlivredderne fra Trygfonden rykke ud 20-30 gang om dagen, fordi nybegyndere på paddelborads ikke kunne styre tilbage mod stranden. Dragsholm Svømmeklub i Asnæs og Odsherreds Svømmeklub i Vig vil derfor sommeren igennem afholde pop up-instruktions-kurser på strandene i Odsherred. Kurser med uddannede instruktørere, hvor man lærer at monovrere det flydende brædt, og hvad man gør, hvis uheldet er ude.

- Vi har haft seks af vores trænere på kursus. Lige nu venter vi på, at de får den sidste undervisningstræning på plads. Og så er vi klar til at indtage sommerlandet, siger formand for Dragsholm Svømmelub, Betina Larsen.

Der er et lovkrav, at man bærer svømmevest, når man bevæger sig ud på et paddleboard. Dragsholm Svømmeklub fik i sidste uge en donation fra Fonden geopark Odsherred til netop indkøb af svømmeveste og våddragter.

- Vi låner våddragter ud til kursister, og de kan jo være i alle størrelse. Fra et 12-årige barn til en granvoksen mand på 120 kilo, siger Betina Larsen.

Vindforholdene skal også være i orden, inden man sender nybegyndere ud på et paddle board.

- Der må ikke være mere end 3-4 sekundmeter. Det er næsten vindstille. Men heldigvis har vi fået lov til at låne Svømmehallen i Vig, så vi kan have kurser der, de dage, hvor det blæser for meget, siger Betina Larsen.

Dragsholm Svømmeklub påtænker også at lave en række kurser for udsatte børn i Odsherred.

- Børn i familier, som måske ikke har det store økonomiske overskud. Så kan de få en sjov dag på et sup board, siger Betina Larsen.