Se billedserie Mike Andersen gav solokoncert lørdag i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter. Privatfoto

Blues-Mike solo: Intens, varm og hyggelig oplevelse

Odsherred - 13. september 2020 kl. 21:41 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én mand med en akustisk, forstærket guitar, en dreven blues-stemme og en ivrigt trampende støvle i størrelse 47.

Mike Andersen gav lørdag aften solo-koncert i Vallekilde-Hørve Kultur- og Fritidscenter og blandt andet spillede numre fra sidste års album »One Million Miles«.

Koncerten blev indledt med titelnummeret.

Derefter fik publikum en blanding af kendte numre fra tidligere udgivelser med bandet og fra hans nye solo-album.

- Godt krydret med gode historier, serveret på charmerende måde. Vi fik også en smagsprøve på noget, som endnu ikke er udgivet, og det var selvfølgelig også i topklasse, fortæller Niels Dandanell fra Drauget - Livemusik i Odsherred, der havde arrangeret lørdagens koncert.

Efter corona-reglerne måtte der være 80 publikummer i gymnastiksalen i Vallekilde-Hørve Kultur- og Fritidscenter.

For at bevare intimiteten besluttede arrangørerne at blive i salen, istedet for at rykke ind i selve sportshallen, selvom der så måtte afvises nogle få koncert-gængere.

- Nogle få stykker fik beskeden udsolgt, men til gengæld fik de, som havde sikret sig billet, en intens, varm og hyggelig oplevelse, siger Niels Dandanell.

- Jeg bliver altid omtalt som Mike, blues-musikeren fra Aarhus.

- Men jeg hedder faktisk Mikkel og er fra Rødekro, lød det muntert fra manden, som har valgt kunstnernavnet Mike Andersen.

Han opfordrede publikum til at bakke stærkt op om musik-arrangementer, her i corona-tiden, og gå ud og høre noget live-musik.

- Vi kan jo se her i aften, at det faktisk godt kan lade sig gøre, selvom der er håndsprit på bordene i stedet for stearinlys, og man sidder med større afstand, end man plejer, sagde Mike Andersen.

Han blev klappet ind til et ekstranummer, og her fik publikum »Raindrop In A Drought« fra albummet »Home«.