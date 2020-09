Blot to indsigelser mod ny lokalplan

Af Jesper Danscher Borgerne i Nykøbing er nok meget enige i Odsherred Byråds beslutning om, at der ikke skal være boliger i stueetagen i Algade, men at gadens forretningspræg skal bevares.

- Nej, vi har kun modtaget to indsigelser, eller måske skulle jeg sige henvendelser, om lokalplanen, fortæller afdelingsleder for Plan og Trafik Signe Merete Skovgaard.

- Den ene henvendelse var ikke en indsigelse, men en ros til kommunen for at lave denne lokalplan, fortæller afdelingslederen.

- Borgeren mente, at det kort, der angav rammerne for lokalplanen, var for svært at læse, så det ikke var muligt at se, hvilke ejendomme der bliver omfattet af lokalplanen, siger Signe Merete Skovgaard.