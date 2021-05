Blomster- bælter op mod Høve

Vilde blomster bræmmer vil til sommer lede op mod Høve til glæde for insekter, dyr og mennesker.

I næste uge bliver der sået en vilde blomster blanding, og først på sommeren bliver det en oplevelse at køre til Høve.

Det er Odsherred Landboforening, der leverer frøblandingen, som er sammensat, så der skulle være noget at se på hele sommeren.

- Men det er nu vigtigt at takke de lokale landmænd, der er med på ideen, understreger Steen Jørgensen.

Under mottoet »Høve skal blomstre« er bylavet gået i gamg med projektet, som meget gerne skulle være en tilbagevendende begivenhed.

Landboforeningen har haft succes med at lave bræmmer med vilde blomster eller større arealer samlet med vilde blomster.

- Det er været så stor en succes, at det kan være svært at få frøblandingerne, de er nemlig udsolgt, fortæller Niels Hasselriis, der regner med at op mod 30 hektar blive sået til med vilde blomster i år. Og det er ikke kun flyvende gæster i bræmmerne, om efteråret kommer rådyrene også forbi.