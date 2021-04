Formand for Livsgnisten i Odsherred, Peter Løn Sørensen, ved et af de mange elementer foreningen har søg og fået midler til at etablere i »Naturens Pusterum« på arealet der ligger i tilknytning til Baeshøjgaard i Vig. Foto: Marianne Nielsen

Blokerede for beslutningsforslag og sendte sag om demensindsats retur

Til Nordvestnyt kalder hun manøvren for en »undertrykkelse af byrådets mulighed for at motivere hvorfor man har sendt sagen i byrådet« og oplyser samtidig, at fem partier - SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og DF, var enige om at stille forslag om at lade demensindsatsen forblive på Baeshøjgaard og at Social- og Forebyggelsesudvalget skulle pålægges at finde varige løsninger på, hvorledes demensindsatsen bedst muligt kan styrkes derfra.