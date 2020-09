Lisbeth Hulgaards paradoks-værk »The universal is before my eyes« med uld-trillebør, piano-lakeret skovl og papirarbejder på væggen. Foto: Stefan Andreasen

Blødt havearbejde: Se velpolstret trillebør på udstilling

Redskaber, vi kender fra haven, deres form og funktion, får et nyt blik fra øjet, fordi de her udstyres med en anden overflade.

Et andet sted hænger et billede - det gror videre ud over gulvet med et appendix.