Bliver ved med at slås mod madosen

Odsherred - 26. maj 2021 kl. 13:01 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Mens Odsherred Kommune er gået ind i sagen om Planklagenævnets behandlingstid, for eventuelt at finde en midlertidig placering af streetfood på den tomme Strandlystgrund på Lyngen, så kæmper ægteparret Lis-Janne og Steen Olesen videre for ikke at få et streetfoodmarked som nærmeste nabo.

- Jeg kan huske, hvordan det lugtede, dengang Strandlyst lavede stegt flæsk og persillesovs, og vinden bar madosen ind over haven. Tænk så på, hvordan det vil være med syv madsteders mados, siger Steen Olesen.

Han er godt klar over, at mange, blandt andre borgmester Thomas Adelskov (S), synes, det er ærgerligt, at parrets klage spænder ben for planerne.

- Det er ikke kun os, der har klaget, understreger Steen Olesen og tilføjer, at også en grundejerforening har sendt en klage til Planklagenævnet.

Nordvestnyt erfarer, at denne klage er blevet afvist, fordi klageren ikke havde tegningsret for foreningen.

På spørgsmålet om, hvordan det føles at have så mange imod sig, svarer Steen Olesen hurtigt:

- Det rører mig ikke en pind, der er også nogle, der klapper mig på skulderen og siger, at det er godt, vi bliver ved.

Og det er ikke så meget et streetfoodmarked, som ægteparret Olesen er imod.

- Men jeg vil simpelthed ikke have den mados i min baghave, derfor bliver vi ved, siger Steen Olesen.

Han kunne da godt pege på en anden placering:

- Hvad med placere markedet i forbindelse med genbrugspladsen, her er der mange muligheder for at lave parkeringspladser.

Nu vil Steen Olesen igen forsøge at få kontakt med borgmester Thomas Adel- skov om sagen:

- Det er ikke første gang jeg forsøger at få fat i borgmesteren, sidst fik jeg blot et brev fra hans sekretær, der undskyldte, at der var gået så lang tid med svaret, men at borgmesteren ikke havde tid til at drøfte sagen.