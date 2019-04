Blindelinjen i Algade skal respekteres, siger politikerne i MOK. Og her står skiltene da også som de skal. Foto: Torben Andersen

Blindelinjen skal respekteres

Odsherred - 12. april 2019 kl. 17:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nykøbing Handel & Erhverv er ikke begejstret for blindelinjen i Algade. Linjen markerer grænsen for, hvor de handlende må udstille, og den skaber således en zone, hvor blinde og svagtseende undgår at støde ind i skilte og udstillede varer. Men politikerne i miljø-og klimaudvalget præciserer i forbindelse med revisionen af det kommunale regulativ for benyttelse af park- og vejarealer i Odsherred, at blindelinjen skal respekteres.

Næstformand i udvalget, Vagn Ytte Larsen (S), var i slutningen af 1990'erne med til at beslutte, at der skulle være en blindelinje i Algade.

- Det var et stort projekt, som forskellige handicapforeninger bakkede op om. Udvalget synspunkt er, at når vi har en blindelinje, så skal den kunne bruges. Den skal respekteres, ellers er der ingen grund til at have den, siger Vagn Ytte Larsen.

Nykøbing Handel & Erhverv skriver i et høringssvar, »at blindelinjen udgør en skævvridning for de enkelte forretningsdrivende i Algade, idet blindelinjen ikke ligger ens ud for de enkelte forretninger. Det betyder for nogle butikker, at deres facade/gang og mellemzone bliver stærkt reduceret, således at det ikke er praktisk muligt at placere varer/borde eller lignende på gaden foran sin butik. Dette begrænser virksomhedernes vækstmuligheder, ligesom det kan være sværere at leje nogle lejemål ud på Algade«.