Blinde og kørestolsbrugere har problemer med nyt demenshegn

Sidste sommer besluttede politikerne at bevilge 200.000 kr. til et hegn blandt andet rundt om plejecenter Bakkegården, i Hørve.

Årsagen var, at flere af centrets demente beboere forvildede sig ud fra plejecentrets område, og havde svært ved at finde hjem.

På plads midt juli 2020, lød det dengang. Det blev så skubbet til efteråret, men her skete heller ikke noget. Hegnet er først endeligt opsat den 24.februar, og som det er med ting, der det skal fungere i praksis, så er hegnet også løbet ind i et par udfordrnger.

»Vi har kontakt med dansk blindesamfund, der har anbefalet os, at lukkekoden udstyres med blindskrift, hvilke er bestilt. Vi er også i gang med at finde ny teknologi, der kan samarbejde med vores nødkaldesystemer, og lukkekoden på lågerne, så man har mulighed for at komme ind og ud selv, hvis man er kørestolsbruger,« siger hun.