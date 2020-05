Se billedserie Michael Kjeldgaard har tidligere været kulturudvalgsformand i Odsherred Kommune, og det var en rolle, der bekom ham særdeles vel. Foto: Mie Neel

Blid og barsk undervandsfisker på vej retur

Odsherred - 07. maj 2020 kl. 10:09 Af Martin Hoffmann Kønig

Landskabsmaler, hundelufter, undervandsfisker, far til tre voksne børn, dedikeret socialformidler med et hjerte for de unge, der har det svært.

Sådan lyder en del af formlen på 51-årige Michael Kjeldgaard, fra Nykøbing, der mellem 2005 og 2017 sad i byrådet for først S, siden SF, som nåede at være både formand for kulturudvalg og socialudvalg, og som ikke genopstillede ved det seneste kommunalvalg.

Politik tog for meget tid, men nu kan han mærke det i kroppen, Han savner det politiske liv, og melder sig under fanerne som S-kandidat til kommunalvalget i november næste år, hvis altså Socialdemokraternes medlemmer vil stille ham op.

Det bliver med borgmester Thomas Adelskovs støtte, for han kalder ham en politisk kapacitet, der har været savnet i byrådet, og Michael Kjeldgaard slår også fast, at han har fået energien og lysten tilbage, og han kalder sig selv for både blid og barsk, når hans politiske egenskaber skal beskrives.

Siden den 1.maj 2019 har Michael Kjeldgaard været Socialdemokrat - igen, og han understreger, at det alene var Christiansborg politikernes stemme for dagpengeforringelser, der i sin tid fik han jaget af partiporten.

»Jeg har indset, at mit hjerte altid har ligget hos Socialdemokratiet, og jeg har lært, at det er bedre at blive at kæmpe. Det har bekommet mig godt at have haft en pause fra politik, for politik kan til tider være lidt af en boble at befinde sig i, men jeg har også fået en ny energi på politik, og jeg savner lokalpolitik helt vildt, og har en masse at give,« siger han til Nordvestnyt.

I Odsherred er der fem fagudvalg. Økonomiudvalget napper borgmesteren formandsposten i, og Michael Kjeldgaard er ikke blind for, at nogle byrådsmedlemmer kan føle sig truet på deres ambitioner ved hans tilbagevenden.

»Jeg brænder for det sociale område, men også kulturen fylder meget for mig ligesom det nye 17.4 udvalg, der skal give kommunen en stærkere miljødagsorden optager mig meget. Jeg tænker slet ikke på en udvalgsformandspost. Jeg føler, at jeg kan bidrage i en hvilken som helst kontekst, men det er da klart, at hvis partiet vil have det, så er jeg parat til at tage en formandspost,« siger han til Nordvestnyt.

Han ved godt at politik røver tid fra familien, men han har hustruens opbakning og efter at EU forbød undervandsjagt er han blevet en skattet hobby fattigere. Til gengæld fisker han gerne med garn og stang, går tur med hunden Fie ogforeviger gerne Odsherreds unikke landskaber på lærred.