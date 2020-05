Blev ramt bagfra

En yngre kvinde blev søndag kl. 10.40 ramt af en bil, da hun i sin egen bil holdt på Oddenvej på Yderby Lyng for at dreje til venstre. En bil bagved kvinden kørte ind i hendes bil, og de to biler skred ud. Indsatsleder Søren Jakobsen fra Vestsjællands Brandvæsen oplyser, at man skar døren af, så kvinden kunne komme ud af bilen. Hun havde smerter i nakke og ryg og blev kørt til sygehuset i Holbæk til nærmere undersøgelse.