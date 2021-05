Se billedserie I weekenden var der pludselig et hegn i direkte forlængelse af det overdækkede hjørne af fliseterrassen, hvor kaffestuens rygere søger hen, når smøgtrangen melder sig. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Blev buret inde: Indhegning af kaffestue for psykisk sårbare var misforståelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blev buret inde: Indhegning af kaffestue for psykisk sårbare var misforståelse

Odsherred - 19. maj 2021 kl. 11:01 Kontakt redaktionen

Brugerne af det socialpsykiatriske kaffestue-tilbud i Grønnehave nr. 22 var ved at kløjs i den varme kaffe i weekenden, da der pludselig stod en håndværker med materialer klar til at opføre et hegn.

I løbet af fredagen blev materialerne sat sammen, og så var brugernes lille ryge- og hyggehjørne under halvtaget bag bygningen pludselig hegnet godt og grundigt ind. Godt nok med en låge i, men med håndtaget på ydersiden, så man som kaffestuebruger ikke kunne åbne.

Det fik en af brugerne, Marianne Lindqvist til tasterne for på Facebook at gøre opmærksom på den mystiske hegnsopsætning.

- Det var virkelig mærkeligt, og vi forstod ikke hvorfor, fortæller hun til Nordvestnyt.

Det spørgsmål kan kommunedirektør for blandt andet socialpsykiatrien i Odsherred, Rikke Blom til gengæld svare på.

- Det hele beror på en kommunikationsfejl. Et ønske om at etablere et levende hegn gik tabt i overleveringen, og derfor blev der sat gang i etableringen af et rigtigt hegn. Det har aldrig været intentionen, og da det blev opdaget, blev det hurtigt fjernet igen i løbet af 24 timer, forklarer Rikke Blom.

Hun fortæller, at det levende hegn er tænkt som en visuel adskillelse af aktivitetstilbuddet for unge psykisk sårbare i de lokaler, der støder op til kaffestuen, men det var ikke meningen at hegne kaffestuen helt og aldeles inde uden udsyn til det grønne område.

Kaffestuen er et tilbud til de psykisk sårbare i Nykøbing, der ikke ønsker at benytte sig af det kommunale aktivitetstilbud, som nu er samlet i Vig.mani